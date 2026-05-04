Nach Coup in Roubaix: Koch Sportlerin des Monats

SID 04.05.2026 • 13:20 Uhr Franziska Koch ist zur Sportlerin des Monats April gewählt worden. Die 25-Jährige überzeugt die Abstimmungsberechtigten mit ihrer Glanzleistung beim Rad-Klassiker.

Franziska Koch ist zur Sportlerin des Monats April gewählt worden. Die 25-Jährige aus Mettmann war vor gut drei Wochen zum Sieg bei Paris-Roubaix gestürmt und hatte damit ein Stück deutsche Sportgeschichte geschrieben. Als erste deutsche Frau gewann sie das wichtigste Klassikerrennen des Radsports.

Koch ließ in der „Hölle des Nordens“ nach einer beeindruckenden Leistung die dreimalige Weltmeisterin Marianne Vos aus den Niederlanden und die französische Tour-de-France-Siegerin Pauline Ferrand-Prévot hinter sich. Der Sieg beim Eintagesrennen mit zahlreichen Kopfsteinpflasterpassagen ist der bislang größte Erfolg ihrer Karriere.

Radsport: Koch setzte sich Schweizer durch

Koch setzte sich bei der Abstimmung durch die rund 4000 von der Sporthilfe geförderten Athletinnen und Athleten mit 53,3 Prozent der Stimmen vor Gewichtheben-Europameisterin Lisa Marie Schweizer (35,3 Prozent) sowie Fabian Vogel und Matthias Schuldt durch.