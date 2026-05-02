Romandie: Florian Lipowitz überzeugt bei Pogacar-Coup

SID 02.05.2026 • 16:24 Uhr Florian Lipowitz festigt beim dritten Tagessieg von Weltmeister Tadej Pogacar seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung und hat beste Chancen auf dem Podest zu landen.

Der deutsche Radprofi Florian Lipowitz fährt bei der Tour de Romandie nach einer weiteren starken Leistung einer Podiumsplatzierung entgegen.

Der Tour-Dritte von Red Bull-Bora-Hansgrohe konnte in der Schweiz auf der vierten und vorletzten Etappe über 149,6 km von Broc nach Charmey als einziger Fahrer im Peloton beim dritten Tagessieg von „Dominator“ Tadej Pogacar noch halbwegs mit dem Weltmeister aus dem UAE-Emirates-XRG-Team mithalten.

Romandie: Lipowitz jagt Pogacar

Als Zweiter kam der Ulmer 14 Sekunden nach Pogacar ins Ziel und festigte damit auch im Gesamtklassement seinen Platz als erster Verfolger des Slowenen. Sein Rückstand auf Pogacar, der sich bei seinem Debüt über seinen dritten Romandie-Gesamtsieg freuen darf, beträgt 35 Sekunden.

Die Rundfahrt wird am Sonntag von Lucens nach Leysin (178,2 km) mit einer Bergankunft entschieden, der Schlussanstieg wartet mit einer Länge von 14,3 Kilometern und einer Durchschnittssteigung von 5,9 Prozent auf.