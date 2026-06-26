Radsport: Buchmann sagt für DM ab

SID 26.06.2026 • 11:41 Uhr Wie Florian Lipowitz hat auch Emanuel Buchmann seine Teilnahme an den deutschen Meisterschaften auf der Straße abgesagt. Der zweimalige deutsche Meister muss krankheitsbedingt kurzfristig passen.

Nach Florian Lipowitz hat auch Radsportprofi Emanuel Buchmann seine Teilnahme an den deutschen Meisterschaften auf der Straße abgesagt. Wie der 33-Jährige im Gespräch mit Radsport-News erklärte, spüre er noch die Folgen einer fiebrigen Grippe, die ihn nach der sechsten Etappe zum Ausstieg bei der Tour-Auvergne-Rhone-Alpes Anfang Juni gezwungen hatte.

„Jetzt bin ich zwar wieder gesund, aber richtig gut fühle ich mich noch nicht auf dem Rad“, sagte Buchmann, der sich auf dem schweren Kurs des DM-Straßenrennens, bei dem auf 191 Kilometern rund 4000 Höhenmeter zusammenkommen, gute Chancen auf einen dritten Titelgewinn nach 2015 und 2023 ausgerechnet hatte. Im vergangenen Jahr war er auf einem Klassikerkurs beim Sieg von Georg Zimmermann Sechster geworden.