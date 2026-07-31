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Rad-Star in Autounfall verwickelt

Rad-Star in Autounfall verwickelt

Primoz Roglic ist in einen Autounfall verwickelt. Der Slowene veröffentlicht ein Foto, auf dem ein großer Bluterguss an seinem rechten Oberschenkel zu sehen ist.
Tadej Pogačar gewinnt die Tour de France 2026 souverän zum fünften Mal. Während der Slowene in Paris triumphiert, müssen Jonas Vingegaard und Florian Lipowitz ihre Tour nach schweren Stürzen vorzeitig beenden.
SID
Primoz Roglic ist in einen Autounfall verwickelt. Der Slowene veröffentlicht ein Foto, auf dem ein großer Bluterguss an seinem rechten Oberschenkel zu sehen ist.

Der viermalige Vuelta-Gesamtsieger Primoz Roglic wird nach einem Zusammenstoß mit einem Auto nicht bei der Clásica San Sebastián starten.

Der slowenische Radprofi gab am Freitag in den sozialen Medien bekannt, dass er vor wenigen Tagen von einem Auto angefahren worden sei und deshalb am Samstag auf einen Start beim baskischen Eintagesrennen verzichten müsse.

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Roglic: „Das ist nicht die beste Situation“

Roglic veröffentlichte ein Foto, auf dem ein großer Bluterguss an seinem rechten Oberschenkel zu sehen ist.

„Das ist nicht die beste Situation, aber so ist das Leben“, schrieb der Profi des Teams Red Bull-Bora-Hansgrohe. Er werde seinen Fokus nun ganz auf die Spanien-Rundfahrt legen, die Vuelta a España beginnt am 22. August.

Für den 36-Jährigen wäre das Rennen im Baskenland der erste gemeinsame Einsatz mit seinem Teamkollegen Remco Evenepoel gewesen.

Der Belgier hatte die Tour de France kürzlich als Zweiter beendet und peilt am Samstag einen historischen Erfolg an. Evenepoel könnte als erster Fahrer die Clásica San Sebastián zum vierten Mal gewinnen.

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