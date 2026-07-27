Evenepoel träumt vom Tour-Sieg

SPORT1 27.07.2026 • 11:01 Uhr Remco Evenepoel wird Zweiter der Tour de France, holt zwei Etappensiege - und sieht sich bereit für den nächsten Angriff bei dreiwöchigen Rundfahrten.

Remco Evenepoel hat mit Rang zwei der Tour de France hinter Tadej Pogacar eine starke Frankreich-Rundfahrt hingelegt – und seine Ambitionen auf künftige Gesamtsiege bekräftigt. „Ich habe gezeigt, dass ich träumen darf“, sagte der 26-Jährige nach dem Finale in Paris.

Evenepoel kritisierte Lipowitz öffentlich

Schon im Auftakt-Teamzeitfahren verlor Red Bull – BORA – hansgrohe 19 Sekunden auf Tagessieger Jonas Vingegaard, später geriet Evenepoel am Tourmalet und beim Ziel in Gavarnie-Gedre erneut unter Druck. Nach dem Rückschlag ging Evenepoel sogar öffentlich seinen Co-Kapitän Florian Lipowitz an, weil ihm im Finale aus seiner Sicht die Hilfe fehlte.

In den Alpen drehte sich das Momentum – auch trotz neuer Widrigkeiten. Auf dem Weg nach Le Markstein wurde Evenepoel nach eigenen Angaben von einem Organisationsfahrzeug und Neutral-Service ausgebremst, konnte den Schaden aber begrenzen.

Den entscheidenden Schritt machte er an der Bergankunft Plateau de Solaison, als er sich mit Pogacar und del Toro absetzte und den Etappensieg holte, ehe er im Zeitfahren von Évian-les-Bains nach Thonon-les-Bains nachlegte – dort musste Lipowitz nach einem Sturz aufgeben. Einen Tag zuvor musste auch Vingegaard nach einem Unfall aus der Tour aussteigen.

Stark bis Paris – und mental deutlich stabiler

Evenepoel betonte, dass ihn vor allem die Konstanz über drei Wochen ermutigt: „Ich fühle mich ziemlich frisch, ohne echte Müdigkeit.“ Auch abseits der Strecke habe er gelernt, die Belastung zu steuern – und verwies dabei auf seine Frau Oumi: „Der Knopf zwischen an und aus, das managen wir sehr gut.“