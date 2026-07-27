Remco Evenepoel hat mit Rang zwei der Tour de France hinter Tadej Pogacar eine starke Frankreich-Rundfahrt hingelegt – und seine Ambitionen auf künftige Gesamtsiege bekräftigt. „Ich habe gezeigt, dass ich träumen darf“, sagte der 26-Jährige nach dem Finale in Paris.
Evenepoel träumt vom Tour-Sieg
In der französischen Hauptstadt stand er neben Gesamtsieger Pogacar und dessen Teamkollege von UAE Team Emirates-XRG, Isaac del Toro, auf dem Podium. Der Weg dorthin war für den Belgier allerdings alles andere als geradlinig.
Evenepoel kritisierte Lipowitz öffentlich
Schon im Auftakt-Teamzeitfahren verlor Red Bull – BORA – hansgrohe 19 Sekunden auf Tagessieger Jonas Vingegaard, später geriet Evenepoel am Tourmalet und beim Ziel in Gavarnie-Gedre erneut unter Druck. Nach dem Rückschlag ging Evenepoel sogar öffentlich seinen Co-Kapitän Florian Lipowitz an, weil ihm im Finale aus seiner Sicht die Hilfe fehlte.
In den Alpen drehte sich das Momentum – auch trotz neuer Widrigkeiten. Auf dem Weg nach Le Markstein wurde Evenepoel nach eigenen Angaben von einem Organisationsfahrzeug und Neutral-Service ausgebremst, konnte den Schaden aber begrenzen.
Den entscheidenden Schritt machte er an der Bergankunft Plateau de Solaison, als er sich mit Pogacar und del Toro absetzte und den Etappensieg holte, ehe er im Zeitfahren von Évian-les-Bains nach Thonon-les-Bains nachlegte – dort musste Lipowitz nach einem Sturz aufgeben. Einen Tag zuvor musste auch Vingegaard nach einem Unfall aus der Tour aussteigen.
Stark bis Paris – und mental deutlich stabiler
Evenepoel betonte, dass ihn vor allem die Konstanz über drei Wochen ermutigt: „Ich fühle mich ziemlich frisch, ohne echte Müdigkeit.“ Auch abseits der Strecke habe er gelernt, die Belastung zu steuern – und verwies dabei auf seine Frau Oumi: „Der Knopf zwischen an und aus, das managen wir sehr gut.“
Selbst auf dem selektiven Schlusskurs über die Butte Montmartre mischte er noch vorne mit, ehe Mathieu van der Poel die finale Etappe gewann und Pogacar seinen fünften Tour-Titel perfekt machte. „Es ist eine riesige Ehre, Zweiter hinter dem Typen zu werden, der den Rekord einstellt“, sagte Evenepoel.