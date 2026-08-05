Gellende Schreie! Heftiger Sturz bei der Tour de France Femmes

Alina Heidenreich 05.08.2026 • 17:59 Uhr Schreckmoment auf der fünften Etappe der Tour de France Femmes: Eine Olympiaisiegerin stürzt heftig und schreit vor Schmerzen.

Chiara Consonni ist auf der fünften Etappe der Tour de France Femmes schwer gestürzt!

Auf den TV-Bildern war zu erkennen, wie die 27-Jährige rund 112 Kilometer vor dem Ziel auf dem Boden lag und sich ihren Unterschenkel hielt. Dabei schrie die Italienerin immer wieder laut auf – offenkundig vor Schmerzen.

„Den Schrei möchte ich gar nicht frei stehen lassen“, beschrieb ARD-Kommentator Florian Naß die Situation: „Danke, dass die Regie dann dieses Bild und diesen Ton wegnimmt.“

Einige Helfer eilten umgehend zu der Olympiasiegerin von 2024 im Madison, um sie ärztlich zu versorgen.

Tour de France Femmes: Auch Deutsche in Sturz verwickelt

Wie der Sturz genau zustande kam, ist bislang noch unklar. Eine offizielle Mitteilung ihres Teams Canyon/Sram steht aktuell ebenfalls noch aus.

Auch Topfavoritin Demi Vollering wurde nach ihrem Schreckmoment auf der dritten Etappe am Montag erneut in einen Sturz verwickelt. Davon unbeirrt fuhr die Niederländerin die Etappe dennoch zu Ende – und konnte sich im Zielsprint gar den Tagessieg holen.