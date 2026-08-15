Kehrt Jonas Vingegaard erst 2027 zurück?

SPORT1 15.08.2026 • 11:47 Uhr Jonas Vingegaard pausiert derzeit nach seinem heftigen Sturz bei der Tour de France. Ob der Däne in diesem Jahr noch einmal zurückkehren wird, ist offen.

Jonas Vingegaards Saison könnte bereits am 19. Juli nach einem üblen Sturz auf der 15. Etappe der Tour de France 2026 abrupt beendet worden sein.

Nach seinem Schlüsselbeinbruch, der operiert werden musste, verpasst der Titelverteidiger nicht nur die Vuelta a Espana, die in einer Woche beginnt, auch eine Teilnahme an den Weltmeisterschaften im September in Montreal gilt nach Informationen der belgischen Zeitung HLN als ausgeschlossen.

Der 29 Jahre alte Däne, der ohnehin nicht als Spezialist für die nervösen, hektischen Eintagesrennen gilt, hat bislang noch nie an einer WM teilgenommen.

Kehrt Vingegaard erst 2027 zurück?

Für den Kletterer, der nach seinem Sturz immer noch pausiert, bleiben damit nur wenige attraktive Optionen im Spätsommer und Herbst. Der Giro di Lombardia, das Terrain seines Rivalen Tadej Pogacar, wäre ein mögliches Ziel – dort stand Vingegaard allerdings seit 2022 nicht mehr am Start.

HLN hält es deshalb für am wahrscheinlichsten, dass Vingegaard seine Saison vorzeitig beendet und den Blick bereits auf 2027 richtet – nach einem 2026 mit Siegen beim Giro d’Italia, Paris-Nice und der Katalonien-Rundfahrt sowie dem ersten Tour-Abbruch seiner Karriere, als er in der Gesamtwertung auf Rang zwei hinter Pogacar lag.

Auf der Straße hinauf zum Plateau de Solaison war der Däne in einer Kurve gestürzt und zunächst liegengeblieben. Der Kapitän von Visma-Lease a Bike konnte das Rennen nicht fortsetzen und musste aufgeben.