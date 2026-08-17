Tour-de-France-Drama hat weitere Folgen für Jonas Vingegaard

SID 17.08.2026 • 10:20 Uhr Jonas Vingegaard wird in dieser Saison keine Rennen mehr fahren. Der Däne leidet noch an den Folgen seines Schlüsselbeinbruchs.

Radsport-Star Jonas Vingegaard hat seine Saison vorzeitig beendet. Wie sein Team Visma-Lease a Bike am Montag mitteilte, wird der 29 Jahre alte Däne in diesem Jahr kein Rennen mehr fahren.

Der Giro-d’Italia-Sieger leidet weiter an den Folgen eines Schlüsselbeinbruchs, den er bei seinem Sturz während der 15. Etappe der Tour de France erlitten hatte. Damit verpasst er die WM Ende September im kanadischen Montreal.

Radsport: Vingegaard will 2027 wieder angreifen

„Nach einer langen und intensiven Rennperiode war nach der Tour de France ohnehin eine Erholungsphase geplant. Aufgrund der Schlüsselbeinverletzung hat sich der Beginn meines Trainings verzögert und es ist für mich nicht möglich, in der kommenden Zeit wieder das Topniveau zu erreichen“, sagte Vingegaard, der verletzt aus der Tour de France ausgestiegen war: „Der Fokus liegt auf der optimalen Vorbereitung auf die Ziele der Saison 2027. Die konkreten Ziele werde ich in der kommenden Zeit mit dem Team besprechen.“