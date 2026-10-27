Nach zwei Jahren: Schachmann verlässt Soudal Quick-Step

Der Berliner Radprofi Maximilian Schachmann verabschiedet sich mit warmen Worten von seinem Team.

Radprofi Maximilian Schachmann verlässt nach zwei Jahren den belgischen Rennstall Soudal Quick-Step. Das gab der zweimalige deutsche Straßenmeister bei Instagram bekannt. Über seinen künftigen Arbeitgeber machte Schachmann keine Angaben.

„Zwei Jahre, tolle Erinnerungen und viele Momente, auf die ich stolz bin“, schrieb Schachmann, der bereits von 2017 bis 2018 für das Vorgängerteam von Soudal Quick-Step gefahren war: „Ich bin dankbar für die Unterstützung, das Vertrauen und die familiäre Atmosphäre, die dieses Team so besonders machen.“

Schachmanns größter Erfolg in seiner zweiten Amtszeit beim belgischen Team bleibt somit der dritte Platz in der Gesamtwertung der Baskenland-Rundfahrt 2025, bei der er zwischenzeitlich auch das Gelbe Trikot des Gesamtführenden trug. Im selben Jahr wurde er auch deutscher Meister im Einzelzeitfahren. An frühere Erfolge konnte der Berliner, der 2020 und 2021 die Rundfahrt Paris-Nizza gewonnen hatte, in den vergangenen zwei Jahren jedoch nur bedingt anknüpfen.