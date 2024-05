Giro: Ausreißer Thomas schlägt Sprintern ein Schnippchen

Der französische Radprofi Benjamin Thomas hat die fünfte Etappe des Giro d'Italia gewonnen. Der 28-Jährige aus dem Team Cofidis siegte im Sprint einer vierköpfigen Spitzengruppe und sorgte für den ersten Saisonsieg seines Rennstalls. Das Quartett hatte sich 60 km vor dem Ziel abgesetzt und konnte vom teils uneinigen Feld am Ende nicht mehr gestellt werden.

Zweiter wurde der Däne Michael Valgren (EF Education-EasyPost), Platz drei ging an Andrea Pietrobon aus Italien (Team Polti Kometa). Den Massenspurt im Peloton, das lange Zeit eigentlich auf Kurs gelegen hatte, die Ausreißer rechtzeitig einzuholen, sicherte sich der Italiener Jonathan Milan, der weiter die Punktewertung anführt. Phil Bauhaus wurde Siebter.

"Jeder wird feiern heute Abend. Es hat ein bisschen gedauert seit dem letzten Sieg", sagte Thomas' Teamkollege Simon Geschke nach den 178 km ohne größere Schwierigkeiten, die in Lucca, der Heimatstadt von Sprinter-Legende Mario Cipollini, endeten: "Wir sind sehr glücklich."

Auf der sechsten Etappe am Donnerstag wartet ein klassikerähnliches Profil auf die Fahrer. Die 180 km von Viareggio nach Rapolano Terme haben es insbesondere am Ende in sich. Im Finale der Etappe sind mehr als zehn Kilometer auf den berühmten weißen Schotter-Straßen der Toskana zu absolvieren. Pogacar dürfte auch ob der kurzen, steilen Anstiege versuchen, seine Gesamtführung auszubauen und sich den zweiten Etappensieg zu sichern.