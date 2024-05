Giro: Sanchez gewinnt Schotter-Etappe in der Toskana - Alaphilippe verliert Zielsprint

Der französische Ex-Weltmeister Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) verlor den Zielsprint und wurde Zweiter. Er verpasste es, seine Etappensieg-Sammlung bei den großen Landesrundfahrten zu komplettieren. Bei der Tour de France und der Vuelta in Spanien war Alaphilippe bereits erfolgreich. Rang drei ging an den Zeitfahrspezialisten Luke Plapp (Australien/Jayco AlUla).

Pogacar: „Wollten nicht zu viel Kraft verschwenden“

"Wir wollten nicht zu viel Kraft verschwenden, deswegen waren wir zufrieden mit der Fluchtgruppe. Für mich war es okay, es hat Spaß gemacht, hier wieder zu fahren", sagte Pogacar: "Morgen im Zeitfahren hoffe ich wieder auf einen guten Tag, das ist eine interessante Strecke."

Schon früh hatte der Routinier Alaphilippe die Etappe mitgeprägt. Der 31 Jahre alte Franzose versuchte es immer wieder mit Attacken, eine davon fruchtete. Am Ende fehlte ihm im Sprint aber die Kraft, um Sanchez Paroli zu bieten. Insgesamt hatten die Fahrer auf den 180 km von Viareggio nach Rapolano Terme auf drei Sektoren mehr als 10 km auf Schotter zu absolvieren.

Am Freitag steht das erste von zwei Einzelzeitfahren der Rundfahrt mit Start in Foligno auf dem Programm. Ein Großteil der 40,6 km ist weitgehend flach, am Ende aber führt ein Anstieg der vierten Kategorie über 6,6 Kilometer hinauf ins Ziel nach Perugia.