Giro: Wette verloren - Thomas schuldet Pogacar einen Drink

Die Sprintetappen beim Giro d‘Italia scheinen Tadej Pogacar und seinen Verfolger Geraint Thomas zu langweilen. Jedenfalls suchen die beiden früheren Tour-de-France-Champions nach einem zusätzlichen Kick. Die Nummern eins und zwei der Gesamtwertung wetten auf die Tagessieger, am Montag lag Pogacar näher dran - und darf sich auf ein Freigetränk freuen. „Ich schulde ihm einen Drink“, sagte Thomas in seinem Podcast „Watts Occurring powered by Eurosport“.

Der Brite setzte auf den Australier Kaden Groves, der Slowene auf den Italiener Jonathan Milan - es gewann der Belgier Tim Merlier, doch Pogacar war mit seinem Tipp näher dran. "Ich spendiere ihm einen Gin Tonic in Cardiff, nicht in Monaco", scherzte der Waliser Thomas.

Weil sein Favorit Milan bei der nächsten Sprintankunft am Dienstag vor Thomas' Tipp Groves triumphierte, hofft Pogacar sogar auf mehr. "Heute haben wir zwar nicht gewettet, aber gestern lag ich näher. Ich weiß nicht, wie das läuft, aber vielleicht schuldet er mir schon zwei Biere", sagte er im Etappenziel in Andora bei Eurosport.

Pogacar (25) hat nicht nur ein besseres Näschen für die schnellen Sprinter im Feld, er führt auch im Gesamtklassement vor Thomas (37). 46 Sekunden Vorsprung hat der zweimalige Tour-Sieger, der in diesem Jahr in Italien und Frankreich das seltene Double der beiden größten Rundfahrten schaffen will, bereits rausgefahren.

