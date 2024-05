Pogacar gewinnt auch zweite Giro-Bergankunft

Tadej Pogacar hat beim Giro d'Italia erneut die Muskeln spielen lassen. Der slowenische Rad-Superstar vom Team UAE Emirates setzte sich am schwierigen Schlussanstieg der 8. Etappe fast schon spielerisch im Sprint durch und baute seine Führung in der Gesamtführung mit dem dritten Tagessieg auf seinen am Samstag zweitplatzierten Verfolger Daniel Felipe Martinez (Bora-hansgrohe) weiter aus.