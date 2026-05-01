Deutsche Kampfansage vor Giro d'Italia

Curdt Blumenthal 01.05.2026 • 19:37 Uhr Pascal Ackermann startet ab dem 8. Mai als deutsche Sprinter-Hoffnung beim Giro d’Italia. Kurz zuvor liefert der 28-Jährige eine Kampfansage.

Pascal Ackermann hat seine Ambitionen auf Etappensiege beim Giro d’Italia angemeldet. „Auf jeden Fall. Ich fahre hin, um Etappen zu gewinnen“, sagte der deutsche Radprofi im Gespräch mit SPORT1 am Rande des deutschen Radklassikers Eschborn-Frankfurt bezüglich seiner großen Ambitionen.

Ackermann gelangen beim Giro d’Italia in seiner Karriere bereits drei Etappensiege. 2019 konnte er bei Italiens Grand Tour gar das lila Trikot des besten Sprinters gewinnen.

In der bisherigen Saison konnte der 32-Jährige allerdings noch keine großen Erfolge verzeichnen. So konnte Ackermann einzig bei der AlUla Tour in Saudi-Arabien einen dritten Platz und beim belgischen Frühjahrsklassiker Bredene Koksijde einen zweiten Platz einfahren. Bei Eschborn-Frankfurt stieg er vorzeitig aus.

Ackermann in neuem Team

Dabei zu berücksichtigen ist allerdings auch, dass der Sprinter erst in der vergangenen Winterpause vom Team Israel – Premier Tech zum australischen Team Jayco AlUla gewechselt war.

Dort fühlt sich Ackermann nach nur wenigen Monaten pudelwohl: „Wir haben eine super Truppe. Wir haben viele Deutschsprachige dabei, was extrem viel Druck wegnimmt und auch viel Spaß reinbringt.“, erklärt Ackermann.

Tour de France: „Kann ein ganz gutes Ding werden“

Der Sprinter rechnet sich dementsprechend auch Chancen auf gute Ergebnisse beim wohl größten Saison-Highlight aus: „Von daher glaube ich schon, dass es in Richtung Tour de France ein ganz gutes Ding werden kann“, sagte Deutsche.