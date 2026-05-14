Giro: Heimsieg für Ballerini nach Sturz-Chaos

SID 14.05.2026 • 18:13 Uhr Davide Ballerini gewinnt die sechste Etappe des Giro d'Italia. Der 31-Jährige nutzt das Durcheinander nach einem Massensturz kurz vor Beginn des Endspurts.

Überschattet von einem Massensturz mit dem Ziel in Sichtweite hat Davide Ballerini (XDS Astana) auf der sechsten Etappe des Giro d’Italia in Neapel einen Heimsieg gefeiert.

Am Tag vor der gewaltigen Kraftprobe nutzte der 31-Jährige die Chance nach dem Malheur in der letzten Kurve vor der Ankunft und setzte sich im Schlussspurt nach 142 km von Paestum an den Fuß des Vesuvs gegen den Belgier Jasper Stuyven (Soudal-Quick-Step) durch.

In der Gesamtwertung führt weiter der Portugiese Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) mit 2:51 Minuten Vorsprung auf den Spanier Igor Arrieta (UAE Team Emirates), bester Deutscher bleibt Florian Stork (Bünde/Tudor Pro Cycling) mit 6:16 Minuten Rückstand auf Platz acht.

Giro: Sturz-Drama auf letzten Metern

Das Drama auf den letzten Metern nahm in der abschließenden 180-Grad-Kehre seinen Lauf. Der Niederländer Dylan Groenewegen (Unibet Tietema Rockets) verlor bei einsetzendem Regen auf dem glitschiger gewordenen Kopfsteinpflaster die Kontrolle über sein Rad, rutschte weg und riss bei seinem Sturz mehrere Teamkollegen und Rivalen mit sich zu Boden. Es war nicht der erste schwere Sturz beim diesjährigen Giro.

Ballerini und Stuyven konnten sich an der Innenseite der Kurve aus dem plötzlichen Chaos heraushalten und machten den Sieg wenige Sekunden später unter sich aus. Bester Deutscher war Pascal Ackermann (Kandel/Jayco AIUla) auf dem 17. Platz.