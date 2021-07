Tour de France: Tadej Pogacar feiert mit Pommes und Burger

Tadej Pogacar hat nach der Vorentscheidung im Kampf um das Gelbe Trikot mit einer Portion Fastfood seinen bevorstehenden zweiten Triumph bei der Tour de France gefeiert. Nach den medialen Verpflichtungen im Anschluss an das Einzelzeitfahren am Samstag nahm das UAE Team Emirates in Libourne die Terrasse eines Schnellrestaurants in Beschlag und orderte zahlreiche Pommes, Burger und Getränke. Der Slowene teilte sich einen Tisch mit seiner Freundin Urska Zigart.