Tour de France: Emanuel Buchmann auch bei Tourmalet-Rückkehr in Helfer-Rolle

Der 28-jährige Buchmann, der recht kurzfristig bei der Frankreich-Rundfahrt an den Start ging, wird dann weiter an der Seite Keldermans fahren. Der Niederländer war am Mittwoch kurz vor dem Aufstieg zum Col du Portet an einem Randstein hängen geblieben und gestürzt, Buchmann fuhr ihn anschließend wieder an die Spitzengruppe heran.