Tour de France: Tadej Pogacar mit Gesamtsieg - Mark Cavendish verpasst Coup

Pogacar rollte dahinter locker und als verdienter Gesamtsieger über die Ziellinie. Der Jungstar des Teams UAE Emirates attackierte in den Alpen, überwand eine minimale Schwäche am Mont Ventoux und ließ in der Hitze der Pyrenäen nichts mehr anbrennen. Zudem blieb Pogacar - anders als seine im Vorfeld hoch gehandelten Rivalen Geraint Thomas und Primoz Roglic - von schweren Stürzen verschont.