Nach verpasstem Etappensieg: Kämna "jetzt richtig drin"

Erst 100 Meter vor dem Ziel war der Bremer nach einem über 120 km langen Ausreißversuch an der letzten, 24 Prozent steilen Rampe an der Super Planche des Belles Filles vom Topfavoriten und Gesamtführenden Tadej Pogacar überholt worden. "Ich war komplett im Eimer. Gerade auf den letzten 100 Metern, wenn es dann so sausteil wird, ich konnte einfach nicht mehr", sagte Kämna: "Ich hätte keine Sekunde schneller fahren können. Das war alles, was ich hatte."