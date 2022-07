Tour de France 2022: Drama um Deutschen Kämna

Pogacar weckte auf den letzten Metern des siebten Teilstücks Erinnerungen: 657 Tage zuvor hatte der Slowene Roglic beim dramatischen Bergzeitfahren an gleicher Stelle am vorletzten Tag der Frankreich-Rundfahrt 2020 sensationell in letzter Minute das Gelbe Trikot entrissen und bei seinem Debüt zum ersten Mal die Frankreich-Rundfahrt gewonnen.