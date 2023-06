Tour de France: Jagd auf Gelb! Pogacar feiert besondere Premiere

Mit Tadej Pogacar ist auch wieder einer der großen Favoriten auf das Gelbe Trikot am Start. Der Slowene konnte bereits zweimal bei der Tour triumphieren und will nach Jonas Vingegaards Sieg im vergangenen Jahr zum dritten Mak auf den Rad-Thron.

Besondere Motivation dürfte der 24-Jährige dabei aus einer besonderen Premiere ziehen. Wenn das Peloton in Bilbao am Start der ersten Etappe steht, darf Pogacar das Trikot des slowenischen Meisters tragen - zum ersten Mal in seiner Karriere. Bislang kam der junge Mann aus Komenda nie über einen zweiten Rang hinaus. In diesem Jahr jedoch war der Profi von UAE Team Emirates jedoch nicht zu schlagen.