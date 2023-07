Tour de France 2023: Gigantenduell mit Überraschung und gelbem Trikot - Vingegaard und Pogacar unter sich

Pogacars Verlobte war am Vortag beim Giro d‘Italia donne schwer gestürzt und musste aussteigen. Auch die deutsche Giro-Heldin Antonia Niedermaier war in den Sturz verwickelt. Für sie war das Rennen ebenfalls beendet.

Vinbgegaard löste dennoch Boras diesmal chancenlosen Australier Jai Hindley an der Spitze der Gesamtwertung ab - auch Emanuel Buchmann fiel zurück.

Pogacar ehrlich: „Dann hätten wir einpacken können“

Am Vortag hatte UAE-Kapitän Pogacar noch Zeit auf den dänischen Titelverteidiger verloren. Diesmal griff der Slowene kurz vor dem Ziel nach 144,9 km auf 1355 m Höhe in Cauterets-Cambasque entscheidend an und gewann mit 24 Sekunden Vorsprung auf Jumbo-Star Vingegaard. „Für diese Attacke braucht man Eier. Jonas‘ Show gestern war unglaublich. Wenn er das heute wiederholt hätte, hätte ich meine Sachen packen und nach Hause fahren können“, sagte Pogacar und fügte hinzu: „Die Form wird von Tag zu Tag besser, es wird ein großer Kampf.“