Giro d'Italia donne 2023: Pogacar-Verlobte räumt deutsche Giro-Heldin ab

Annemiek van Vleuten fuhr am Ende als Erste ins Ziel und baute ihre Gesamtführung mit ihrem zweiten Tagessieg aus.

Noch gestern feierte Niedermaier ihren Etappensieg

Auf der Königsetappe der diesjährigen Rundfahrt hatte sie sich überraschend gegen alle Favoritinnen durchgesetzt und zum ersten Mal in ihrer Karriere eine Etappe bei einem Radklassiker gewonnen - und damit für eine Sensation gesorgt. „Ich bin noch so jung und kann es noch nicht realisieren“, freute sich Niedermaier in der Folge noch.