Tour de France: Das deutsche Mastermind hinter dem Dominator

Sobald Grischa Niermann in sein Mikrofon spricht, wird hingehört.

„Wenn ich im Rennen eine Ansage mache, dann wird das auch gemacht“, sagte der Mann, in dem nicht wenige das Mastermind des Superteams Jumbo-Visma und des nun zweimaligen Tour-de-France -Siegers Jonas Vingegaard sehen, jüngst im SID -Gespräch: „Im Vor- und im Nachhinein aber diskutieren wir das gemeinsam.“

Kommunikation, Offenheit und Bescheidenheit sind dem Deutschen, der seit 2017 als Sportdirektor der niederländischen Erfolgsequipe fungiert, wichtig. „Wir haben hier in den letzten Jahren eine sehr schöne Entwicklung durchgemacht“, sagt er.

Eine Entwicklung, an der Niermann einen großen Anteil hat. Er ist verantwortlich für Vorbereitung, Renntaktik, Coaching und nicht zuletzt für die gute Stimmung im Star-Ensemble. Auch dank einer ausgeklügelten Teamstrategie krönte sich Kapitän Vingegaard 2022 zum Sieger der Tour de France - auch in diesem Jahr machte die Taktik des Kollektivs den Unterschied.

Niermann steht in seiner Rolle nicht so im Rampenlicht wie die Fahrer, nach außen hin ist auch eher sein niederländischer Boss Richard Plugge der Chefkommunikator.

Etwas größeres Rampenlicht bekam Niermann in diesem Jahr durch die Netflix-Doku „Im Hauptfeld“, in der in Doku-Aufnahmen der Tour 2022 gezeigt wurde, dass er seinen Job auch höchst emotional ausfüllt. Viele Male ist zu sehen, wie er à la Günther Steiner lautstark „Fuck!“ ins Mikro brüllt.