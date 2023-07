Tour de France: Kuriose Jubel-Panne auf der Ziellinie

An diese Zielankunft wird sich Demi Vollering wohl noch lange erinnern. Die Fahrerin von SD Worx fuhr auf der vierten Etappe der Tour de France Femmes 2023 als Zweitplatzierte über die Ziellinie - und jubelte dabei über ihren vermeintlichen Sieg.

Bereits 1:11 Minuten vor ihr kam Yara Kastelijn in Rodez an und wartete im Zielbereich auf die nach ihr ankommenden Fahrerinnen. Dort erspähte dann auch Vollering die eigentliche Gewinnerin, beendete ihren Jubel abrupt und schlug die Hände über dem Kopf zusammen. „Ich hatte keine Ahnung. Ich habe Anouska (Koster; Anm. d. Red.) eingeholt und das war die Einzige, die wir noch sehen konnten“, versuchte sie sich im Anschluss bei radsport-news.com an einer Erklärung für ihren Fauxpas.