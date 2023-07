Tour de France: Massiver Gegenwind für Philipsen nach Abdräng-Manöver

Weil das Peloton aber dermaßen hart nachgeführt hatte, entstand für weitere Fahrer eine gute Möglichkeit, in die Spitzengruppe nach vorne zu springen. Das Alpecin-Deceuninck-Team von Jasper Philipsen und andere Sprintermannschaften erkannten die Gefahr zwar und machten sich auf der Straße breit, da war es jedoch bereits zu spät.

Erst attackierte Quentin Pacher (Groupama - FDJ) am kurzen Anstieg zum Côte de Boissieu erfolglos, dann trat auch Pascal Eenkhoorn von Lotto–Dstny an. Doch Philipsen passte das offenbar überhaupt nicht. Plötzlich spurtete der 25-Jährige dem Niederländer hinterher, warf ihm böse Blicke zu und drängte Eenkhoorn an den Straßenrand, um den Angriff zu stoppen.