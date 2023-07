Tour de France: Skandal-Legende verteidigt Vingegaard - und lästert über Pogacar

„Hätte es die Diskussion auch um Pogacar gegeben?“

Dass es auch gegen Pogacar - speziell in seinen Siegerjahren - auch schon Argwohn gab und weiter gibt, lässt Virenque außen vor. Den Klassenunterschied im Zeitfahren - in dem Pogacar auch deutlich besser war als der Rest der Konkurrenz - erklärt Virenque damit, dass Vingegaard in der Disziplin eben „sehr stark“ und „sehr konzentriert“ sei.

Vingegaard gelobt, sauber zu sein

Vingegaard selbst hatte in den vergangenen Tagen mehrfach versichert, sauber zu sein und erklärt: „Ich kann es mit der Hand auf dem Herzen sagen: Ich nehme nichts und ich werde nichts nehmen, was ich nicht meiner zweijährigen Tochter geben würde.“

Im selben Atemzug äußerte er Verständnis für die Diskussion: „Ich verstehe, dass es schwer ist, dem Radsport zu vertrauen, wenn man bedenkt, was in der Vergangenheit passiert ist.“

Richard Virenque stand 1998 im Zentrum des Festina-Skandals

Der schlechten Ruf, den Virenque und die gesamte Szene sich damals erwarb, drückte sich auch aus in einem TV-Sketch, der gerade wieder in den sozialen Medien die Runde macht: Die Satire-Sendung „Les Guignols de l‘Info“ des französischen Bezahlsenders Canal+ nahm in den früheren Nuller-Jahren Virenque, Armstrong und den früh verstorbenen Marco Pantani aufs Korn und zeigte in einem ironischen Sketch unter anderem, wie Virenque einen Wohnwagen zieht - und wie ein den Tod symbolisierendes Skelett als Konkurrent mitfährt.