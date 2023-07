Epochaler Tour-de-France-Skandal: Er dopte - und log dreist

Radsport: Festina-Skandal erschüttert Tour

Willy Voet läutete den Skandal am 8. Juli ein. Der Belgier war Masseur beim Festina-Team, das in Richard Virenque einen der Favoriten auf den Gesamtsieg stellte. Voet saß am Steuer eines Festina-Fahrzeugs mit offizieller Tour-Beschriftung, als er wenige Tage vor dem Grand Depart an der belgisch-französischen Grenze auf einer Nebenstraße bei Neuville in eine Zollkontrolle geriet.