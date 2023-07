Tour de France: Er wollte den K.o. setzen - und es ging nach hinten los

Unter den faszinierten Blicken der Radsport-Fangemeinde strafte der von einem Handbruch im Frühjahr gehandicapte Slowene alle Lügen, die ihn schon abgeschrieben hatten, nachdem Titelverteidiger Jonas Vingegaard ihm am Vortag mehr als eine Minute abgenommen hatte.

Mit seinem Etappensieg bei der ersten Bergankunft hat sich Pogacar beeindruckend zurückgemeldet, die Taktik von Vingegaards Team Jumbo-Visma, die dem Konkurrenten von UAE Emirates mit einem weiteren Angriff den Rest geben wollte, ging nach hinten los. Stattdessen machte der zweimalige Tour-Champion Pogacar 24 Sekunden plus einen Zeitbonus von zehn Sekunden für den Etappensieg gut und bugsierte sich machtvoll zurück in die Favoritenrolle.

Obwohl Vingegaard das Gelbe Trikot eroberte, war er der Verlierer des Tages und erinnerte historisch Bewanderte an den antiken Feldherrn Pyrrhus nach dem berühmten, mit dem Verlust vieler Leben erkauften Triumph gegen die Römer in der Schlacht bei Asculum. Noch so ein Sieg und er ist verloren.