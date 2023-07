Tour de France: Tour-Star meldet sich mit Sieg zurück

Nach der Geburt seines zweiten Kindes ist Wout van Aert wieder zurück auf dem Rad und darf sich direkt über einen Rennsieg freuen. Bei seinem ersten Rennen als zweifacher Vater fuhr der Belgier am Donnerstag in seiner Heimatstadt Herentals zum Sieg. Dabei kam er vor Sprint-Star Jasper Philipsen und Giulio Ciccone, den Gewinner des Bergtrikots , über den Strich.

„Ich war zunächst gar nicht sicher, ob ich gewonnen habe, weil es so dunkel war“, sagte der strahlende Sieger nach dem Rennen bei der Rundfunkanstalt Sporza. Zudem zeigte er sich begeistert von dem Empfang, der ihm bei seinem Heimrennen bereitet wurde. „Natürlich ist es herzerwärmend, all diese Fans zu sehen. Ich bin wirklich glücklich, hier zu sein. Das ist das Rennen, bei dem ich in meiner Karriere am häufigsten gefahren bin. Ich fahre hier vor meinem Heimpublikum und es ist ein Event, das ich nicht verpassen möchte.“