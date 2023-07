Tour de France: Team Jumbo-Visma schäumt nach Vorfall um Jonas Vingegaard vor Wut

Grund dafür ist ein erneuter Zwischenfall, bei dem Zuschauer das Rennen aktiv beeinträchtigen. Am letzten Anstieg drängten einige Menschen vom Streckenrand auf die Fahrbahn und verengten diese.

Vingegaard-Team sauer: „Der letzte Berg war reines Chaos“

Damit aber nicht genug: Der Vorfall löste einen echten Stau aus und sorgte so dafür, dass Jonas Vingegaard kurzzeitig am Berg stehen bleiben musste und nicht weiterkam.

"Ich bin tot! Ich bin völlig am Ende!“- Drama um Pogacar

"Ich bin tot! Ich bin völlig am Ende!“- Drama um Pogacar

Knapp 15 Sekunden verlor der Däne, ein möglicher Angriff auf den Etappensieg wurde so unmöglich.

Ein Vorfall, der Vingegaards Sportlichen Leiter Grischa Niermann nach dem Rennen am ARD-Mikrofon so richtig aus dem Sattel gehen ließ: „Ich bin noch ein bisschen aufgekratzt, weil der letzte Berg war wirklich reines Chaos. Wir haben mit den Autos stillgestanden, die Motorräder haben stillgestanden. Die Rennfahrer wurden aufgehalten. Das war leider nicht so, wie es sein sollte.“