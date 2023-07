Tour de France: Wird Sensation wahr? Winokurow will, dass Cavendish weitermacht

Astana will noch eine Tour de France mit Cavendish

Der Kasache brach sich selbst 2011 den Oberschenkel bei seiner vermeintlich letzten Tour, „aber ich wollte nicht einfach so aufhören. Ich verlängerte und kämpfte, um im Jahr darauf die Olympischen Spiele in London zu gewinnen. Mark hat die gleiche Mentalität und den gleichen Willen, sein ultimatives Ziel zu erreichen.“

Voigt sicher: So will er auf keinen Fall aufhören!“

„Das ist gar nicht so unwahrscheinlich“, sagte Voigt bei Eurosport : „Ich hab da schon verschiedene WhatsApp-Nachrichten gelesen und die meisten sagen unisono: Ich glaub, das war‘s noch nicht, der hängt noch ein Jahr dran, so will er auf keinen Fall aufhören.“

Das langjährige Tour-Ass, selbst noch mit über 40 aktiv gewesen, hält den Gedanken für sehr plausibel: Fürs Aufhören habe der 38-Jährige „zu viel Biss, zu viel Ehrgeiz. Ich glaube wirklich, dass er sagt: Nee, so möchte ich das nicht beenden. Und auch seine Frau wird sagen: Mark, ich spüre das noch in dir. Fahr noch ein Jahr, wir warten auf dich und du fährst nochmal. Mindestens bis zur Tour.“

Tour de France: Drama um Mark Cavendish

Stattdessen stieg er in den Krankenwagen und wurde ins nächste Hospital gefahren. Dabei befand sich sein Arm schon einer Schlinge. Der Sturz ist doppelt bitter für den Sprinter, der am Vortag nur knapp seinen 35. Tour-Sieg verpasst hatte und damit dicht dran war, seine Tour-Karriere mit einem Paukenschlag abzuschließen.

„Herzzerreißend!“ Kittel reagiert auf Cavendish-Sturz

„Das ist so unglaublich herzzerreißend“, schrieb Marcel Kittel, der jahrelang mit Cavendish um Tour-Siege gekämpft hatte, bei Twitter. „Keiner hat es verdient, so abzutreten“, meinte der frühere deutsche Publikumsliebling Jens Voigt bei Eurosport: „Gerade nicht so ein Champion wie er und in der Form, in der er gerade ist. Das ist echt tragisch.“