"Dachte, ich ersticke": Radprofi erlebte nach Horrorsturz Todesangst

Radprofi Steff Cras hat Anfang April einen echten Horror-Vorfall erlebt. Der Belgier war bei der Baskenland-Rundfahrt in einen Massensturz verwickelt, der für großes Bestürzen sorgte. Der Fahrer des Teams TotalEnergies verspürte Momente nach dem Sturz Angst um sein Leben, wie er nun in einem Interview mit dem belgischen Portal sporza.be berichtete. „Ich dachte, ich ersticke“, erinnerte er sich an die traumatische Erfahrung.