Der brutale Absturz einer Radsport-Legende

Nicht nur in seiner Heimat ist Bradley Wiggins eine Legende. Der 44-Jährige hat im Radsport so ziemlich alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Als erster Brite überhaupt triumphierte er 2012 bei der Tour de France, gewann darüber hinaus fünf olympische Goldmedaillen sowie acht Weltmeistertitel. 2013 wurde er von der inzwischen gestorbenen Queen Elizabeth II. zum Ritter geschlagen und darf sich seither „Sir“ nennen.