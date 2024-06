Tour de France: Überraschungs-Sieger nicht nominiert!

Bei der letztjährigen Tour de France gelang Kaspar Asgreen ein Überraschungscoup - bei der kommenden Frankreich-Rundfahrt, die vom 29. Juni bis 21. Juli stattfindet, wird der Däne nicht dabei sein. Das bestätigte der Profi am Rande der nationalen dänischen Straßenmeisterschaften gegenüber dem Sender TV2.

Dabei hatte der 29-Jährige vom Team Soudal - Quick Step bei seiner Tour-Teilnahme 2023 die Konkurrenz auf der 18. Etappe noch ein unerwarteter Etappensieg gelungen. In einer vierköpfigen Ausreißergruppe hatte Asgreen am Ende im Ziel in Bourg-en-Bresse knapp die Nase vorn.