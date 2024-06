Tpur de France: Top-Favorit mit Corona-Offenbarung

Tadej Pogacar muss in der Vorbereitung auf die Tour de France einen gesundheitlichen Rückschlag hinnehmen. Dennoch ist er optimistisch.

Herausforderer Tadej Pogacar ist in seiner Vorbereitung auf die 111. Tour de France von einer Covid-Infektion zurückgeworfen worden. „Ich war krank, habe mich aber schnell davon erholt“, sagte der zweimalige Tour-Champion am Donnerstag in Florenz.