Tour de France: Vingegaard ohne Chance? Jan Ullrich mit gewagter These

Vingegaard wird auf seiner Reise zur Tour in der Tat von dicken Fragezeichen hinter körperlicher Verfassung und Form begleitet - bei der Baskenlandrundfahrt hatte er sich das Schlüsselbein und mehrere Rippen gebrochen. Und doch: Den Dominator der vergangenen beiden Jahre frühzeitig abzuschreiben , ist eine durchaus gewagte These.

Tadej Pogacar sieht das ähnlich. „Jonas wird gut vorbereitet sein“, ist sich der slowenische Herausforderer sicher. „Wenn er mental stark ist und sich gut erholt hat, dann sollten wir ihn in Bestform sehen.“ Behält Pogacar recht, ist alles angerichtet für ein erneutes Gigantenduell. Das Duell, das bereits bei der ungewohnt giftigen, erstmals in der Geschichte in Italien ausgetragenen, Auftaktetappe Fahrt aufnehmen könnte. Das Duell, dass die Radsportfans seit drei Jahren in Atem hält.