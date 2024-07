Tour de France: "Fast wie ein Zirkus" - Heftige Kritik nach Schotter-Chaos

Die 9. Etappe der Tour de France 2024 hat den Fahrern alles abverlangt. Erstmals in der Geschichte der Frankreich-Rundfahrt wurde das Peloton am Sonntag über Schotterpisten geführt. Insgesamt 32,2 Kilometer Gravel-Abschnitte, verteilt auf 14 Sektoren, mussten die Profis um Tagessieger Anthony Turgis auf dem Rundkurs mit Start und Ziel in Troyes bewältigen.