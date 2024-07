Tour de France: Pogacar glänzt im Schotter-Chaos - Franzose triumphiert

An einem traurigen Radsport-Wochenende mit dem Tod des jungen Norwegers Andre Drege in Österreich war aber weder Pogacar noch dem französischen Etappensieger Anthony Turgis in der Champagne nach einer Sektdusche zumute.

Tour de France: Dritter französischer Etappensieg

„Ich mag es, auf Schotter zu fahren, das liegt in meiner Natur“, sagte Pogacar: „Ich habe versucht, eine Lücke zu reißen, aber bei dem Gegenwind war das wirklich schwer. Am Ende war es wirklich hart.“

In der Gesamtwertung führt Pogacar vor dem Ruhetag am Montag weiter mit 33 Sekunden vor Evenepoel, Vingegaard liegt 1:15 Minuten zurück. Die nächste Bergetappe steht am Mittwoch im Zentralmassiv an, richtig ernst wird es ab Samstag in den Pyrenäen.