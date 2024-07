Tour de France: Mitfavorit Roglic muss aufgeben! Nach Sturz ist Schluss

Die Tour de France 2024 ist für Mitfavorit Primoz Roglic vorzeitig beendet. Nach seinem Sturz auf der 12. Etappe ist für den Slowenen Schluss. Das gab sein Rennstall Red Bull-Bora-hansgrohe am Freitag offiziell bekannt. Die Hoffnungen des deutschen Teams auf einen Podiumsplatz sind damit endgültig dahin.

„Primoz Roglic wurde nach der gestrigen Etappe und auch heute Morgen von unserem medizinischen Team sorgfältig untersucht. Es wurde entschieden, dass er heute nicht starten wird, um sich auf die kommenden Ziele zu konzentrieren“, heißt es in dem Statement.

Roglic war in den vergangenen Tagen gleich zweimal gestürzt, nach dem Unfall am Donnerstag war er schwer gezeichnet über die Ziellinie gerollt. Er hatte dabei zusätzliche 2:27 Minuten auf das Spitzentrio um den Gesamtführenden Tadej Pogacar verloren, nachdem er am Vortag auch schon Federn lassen musste.