Schwere Vorwürfe nach Sturz-Drama!

Primoz Roglic ist erneut in einen Sturz verwickelt. Nun meldet sich der Boss eines Konkurrenz-Teams zu Wort – und wird deutlich.

Der Sturz auf der 12. Etappe der Tour de France , in den unter anderem Superstar Primoz Roglic vom deutschen Team Red Bull-Bora-hansgrohe involviert war, hat für viel Aufregung gesorgt. Nun hat sich mit Merjin Zeeman der Sportdirektor von Konkurrent Visma-Lease a Bike geäußert – und schwere Vorwürfe an den Veranstalter gerichtet.

Tour de France: Roglic verliert viel Zeit und steigt aus

Auch Roglic wurde in den Sturz verwickelt und kam schwer gezeichnet mit über zwei Minuten Rückstand ins Ziel und verlor somit viel Zeit auf den Gesamtführenden Tadej Pogacar .

Am Freitagvormittag gab Roglics Team bekannt, dass der Slowene die Tour de France verlässt und nicht bei der 13. Etappe an den Start geht. Schon am Mittwoch war er bei einer Abfahrt kurz vor dem Ziel zu Fall gekommen und hatte Sekunden verloren.