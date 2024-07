Tour de France: Pogacar pulverisiert Uralt-Rekord

Tadej Pogar ist das Maß aller Dinge bei der diesjährigen Tour de France . Der aktuell Führende der Gesamtwertung hat am Samstag die erste Pyrenäen-Etappe gewonnen und damit im Kampf um den Gesamtsieg ein Ausrufezeichen gesetzt . Bei der Fahrt auf den Berg Pla D‘Adet brach der Slowene einen Uralt-Rekord.

Den Anstieg von 10,58 Kilometern (7,99 Prozent Steigung) absolvierte der 25-Jährige innerhalb von 27:50 Minuten und knackte damit den Rekord von Tony Rominger sowie Zenon Jaskula, die beide im Jahr 1993 den Anstieg in der Zeit von 29:50 Minuten schafften. Pogacar pulverisierte die 31 Jahre alte Bestmarke demnach um zwei Minuten.

Der 25-Jährige kam letztlich 39 Sekunden vor dem Dänen sowie 1:09 Minuten vor Evenepoel ins Ziel. Damit vergrößerte er seinen Vorsprung in der Gesamtwertung. Dort hat Pogacar nach der 14. Etappe 1:57 Minuten Abstand zum Zweitplatzierten Vingegaard. Am Sonntag geht es mit der nächsten Etappe in den Pyrenäen weiter (ab 11.55 Uhr im Liveticker).