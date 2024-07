Unwirkliche Heldentat bei der Tour! Netz feiert krassen "Bunny-Sprung"

Bei der Tour de France setzt Axel Zingle im Zielsprint plötzlich zu einem beherzten Sprung mit seinem Rad an - mit der Heldentat wendet er einen womöglich folgenschweren Crash ab.

Bei der Tour de France setzt Axel Zingle im Zielsprint plötzlich zu einem beherzten Sprung mit seinem Rad an - mit der Heldentat wendet er einen womöglich folgenschweren Crash ab.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Pedersen kollidierte im Vollsprint mit der Bande am Straßenrand und kam zu Fall. Der direkt hinter ihm fahrende Axel Zingle reagierte blitzschnell und sprang mit seinem Rad über den am Boden liegenden Pedersen hinweg. Der Franzose wäre Pedersen mit hoher Geschwindigkeit in den Oberkörper gefahren, hätte er sich nicht zu dem beherzten Sprung entschieden.