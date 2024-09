Radsport: "Ist schwierig" - Roglic reagiert auf Gerüchte

Mit großer Spannung wird in der Branche verfolgt, wie sich der neue Big Player Red Bull durch den Einstieg beim Radsportteam Bora-hansgrohe positioniert. Die Mannschaft aus Oberbayern landete bereits vor dem Einstieg des Brauseherstellers aus Österreich mit der Verpflichtung von Primoz Roglic einen Transfercoup. Doch die Bosse sollen noch an einem weiteren Radsport-Star interessiert sein.

Unter der Teamleitung von Ralph Denk wurde in der Vergangenheit in red-bull-typischer Manier mehrfach angekündigt, dass die erhofften Erfolge vor allem auf der Entwicklung eigener Talente basieren sollen. Doch gleichzeitig traut man Red-Bull-Bora-hansgrohe mit der neuen Finanzkraft auch eine Transferoffensive zu.

Roglic: „Das ist etwas, das noch nicht passiert ist“

RB-Boss hält sich bedeckt

Aber auch Evenepoel reagierte in der Vergangenheit auf die Gerüchte und sagte am Rande der Tour of Britain im Gespräch mit Sporza und VTM: „Davon weiß ich selbst nichts. Es kommt immer so viel ans Licht, ohne dass etwas Wahres dran ist.“ Er fügte hinzu: „Ich habe keine Ahnung, worum es geht und habe selbst nichts passieren sehen. Ob ich also nächstes Jahr normalerweise noch für dasselbe Team fahre? Das ist ein Ja.“