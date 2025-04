Spielt der Megastar mit dem Feuer?

In diesem Jahr findet der legendäre Radsport-Klassiker Paris-Roubaix zum ersten Mal mit Topstar Tadej Pogacar statt. Der Slowene und aktuell beste Fahrer der Welt will sich in der „Hölle des Nordens“ beweisen und zeigen, dass er auch auf den gefürchteten Kopfsteinpflastern eine Klasse für sich ist.

Pogacar: „Was gibt es, was er nicht kann?“

Einerseits traut Voigt dem 26-Jährigen den Triumph bei Paris-Roubaix zu: „Na klar kann er das. Er ist Pogacar. Was gibt es, was er nicht kann im Radsport?“

Für Voigt steht trotzdem fest: Pogacar geht nicht ohne große Ambitionen an den Start. „Wenn ein Fahrer wie Pogacar nicht daran glaubt, dass er mindestens Top drei fahren kann, geht er nicht an den Start. Er startet ja nicht, weil er Achter oder Zwölfter werden will“, betont er.

Paris-Roubaix: Pogacar peilt Sieg an

Zuletzt holte er zum zweiten Mal die Flandern-Rundfahrt in Belgien. Nun will sich Pogacar auch das anspruchsvollste Monument sichern: Paris-Roubaix. 259,2 Kilometer, davon 55 auf brutalem Kopfsteinpflaster – so lautet die Herausforderung in Nordfrankreich.