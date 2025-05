Abgestürzter Nationalheld mit erschütternder Beichte: "Unmengen Kokain genommen!"

Der nach der Karriere brutal abgestürzte britische Rad-Profi Bradley Wiggins hat das lebensbedrohliche Ausmaß seiner Drogensucht im Anschluss an seine Karriere offenbart.

„Ich habe Unmengen von Kokain genommen. Ich hatte ein wirklich schlimmes Problem“, sagte der 45-Jährige im Interview mit der britischen Zeitung The Observer : „Meine Kinder wollten mich in den Entzug schicken. Ich war auf einem schmalen Grat unterwegs.“

Radsport: Nationalheld Wiggins brutal ehrlich

Es habe Zeiten gegeben, berichtete Wiggins, „in denen mein Sohn dachte, ich würde morgens tot aufgefunden werden. Ich war ein funktionierender Süchtiger. Die Leute haben es nicht gemerkt, aber ich war viele Jahre lang die meiste Zeit über high“, so der Tour-de-France-Sieger von 2012. Vor rund einem Jahr habe Wiggins laut eigener Aussage seine Sucht ohne fremde Hilfe überwunden.

„Ich erkannte, dass ich ein großes Problem hatte. Ich musste aufhören und habe Glück, dass ich hier bin. Viele Jahre lang war ich das Opfer meiner eigenen Entscheidungen“, erklärte Wiggins, der in seiner Erfolgskarriere, die 2016 endete, fünf Olympische Goldmedaillen gewann.

Hilfe für Tour-Legende von Armstrong

Wiggins hatte 2022 auch von sexuellem Missbrauch durch einen Trainer in seiner Jugend und von Depressionen während seiner Karriere berichtet. „Der Radsport hat mir alles gegeben - ohne ihn wäre ich nichts. Aber gleichzeitig hat er mir alles genommen. Ich habe inzwischen gelernt, dass ich immer von Angst getrieben war - rückblickend konnte ich in meiner Karriere nie den Moment genießen“, sagte er damals in einem Podcast.