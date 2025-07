112. Tour de France in Lille gestartet

Die 112. Tour de France hat am Samstagmittag in Lille begonnen. Pünktlich um 13.10 Uhr rollte das Peloton mit Titelverteidiger Tadej Pogacar unter großem Jubel neutralisiert los, Tausende Radsport-Fans verwandelten den Grand Départ im Nordosten Frankreich in eine Partyzone. 30 Minuten und rund elf Kilometer später sollte der scharfe Start erfolgen.