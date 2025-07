Der Aufstieg des Florian Lipowitz: Deutschland hat eine neue Tour-Hoffnung

Mit Florian Lipowitz hat Deutschland wieder einen Hoffnungsträger bei der Tour de France. Der 24-Jährige ist vor der prestigeträchtigen Rundfahrt in die Weltklasse aufgestiegen - und das als ehemaliger Biathlet. Eine deutsche Radsport-Legende traut ihm sogar den Kampf um das Podium zu.

Wenn am Samstag die 112. Ausgabe der Tour de France mit der ersten Etappe rund um Lille startet (ab 13.40 Uhr im LIVETICKER) , wartet aus deutscher Sicht das wohl interessanteste Tour-Debüt seit Jan Ullrich 1996.

Lipowitz setzt Ausrufezeichen bei Dauphiné-Rundfahrt

Der 24-Jährige entwickelte sich in den vergangenen Monaten zu Deutschlands großer neuer Tour-Hoffnung, kurz vor der Frankreich-Rundfahrt ist Lipowitz in die Weltklasse aufgestiegen.

Edelhelfer für Kapitän Roglic - oder doch mehr?

Als Kapitän seines Teams Red Bull-Bora-hansgrohe geht Lipowitz dennoch nicht an den Start. Der Deutsche soll als Helfer für Routinier Primoz Roglic agieren , wird auf der Tour aber auch gewisse Freiheiten genießen. Inoffiziell setzt sein Team womöglich sogar auf die deutsche Entdeckung aus der Nähe von Ulm.

„Die Rolle von Florian Lipowitz wird sich bei der Tour von selbst ergeben“, sagte der Sportdirektor des deutschen Teams Red Bull-Bora-hansgrohe, Rolf Aldag, dem SID. „Ich würde ihn weder in die Kategorie Edelhelfer, noch Co-Leader, noch sonst irgendwas packen.“

Eine Konstellation, die an Jan Ullrichs Triumph bei der Tour 1997 erinnert. Damals sollte der gebürtige Rostocker seinem Kapitän und Vorjahressieger Bjarne Riis zu dessen zweitem Titelgewinn verhelfen - und gewann letztendlich selbst die Tour de France.

Zur Wahrheit gehört auch, dass Ullrich ein Jahr zuvor bereits sein Debüt auf der Tour gefeiert hatte und diese hinter dem Dänen Riis auf Platz zwei beendete. Angesichts der beiden Dominatoren Vingegaard und Pogacar, die in einer eigenen Liga fahren, ist eine Top-2-Platzierung für Lipowitz mehr als unwahrscheinlich - und dennoch traut ihm der frühere deutsche Radstar Jens Voigt eine Top-Platzierung zu .

Voigt traut Lipowitz Kampf um das Podium zu

Vor allem die zweite Tour-Hälfte dürfte dem jungen Deutschen liegen, wenn die Rundfahrt ins Hochgebirge geht. In den Alpen und in den Pyrenäen dürfte er besser als viele seiner Konkurrenten zurechtkommen, in den Bergen fühlte sich Lipowitz ohnehin schon immer sehr wohl.