"Die Kinder fragten meine Frau: 'Stirbt Papa jetzt?'"

Die deutsche Rad-Legende Jens Voigt hat während seiner langen Karriere viel erlebt - auch einen der schwersten Stürze in der Geschichte der Tour de France. Nun offenbart er eine beklemmende Anekdote dazu.

Jens Voigt kennt die Tour de France wie kaum ein anderer. Bis zu seinem Karriereende 2014 nahm er 17-mal an der prestigeträchtigen Frankreich-Rundfahrt teil, nur Sylvain Chavanel hat einen Start mehr vorzuweisen. In Erinnerung geblieben ist die deutsche Rad-Legende vor allem wegen ihrer zahlreichen mutigen Solofahrten, aber auch wegen eines schrecklichen Sturzes.

“Ich hatte 2009 den schweren Sturz in der Abfahrt vom Kleinen Sankt Bernhard”, erinnerte sich Voigt nun in einem Interview mit dem Mediendienst teleschau. “Damals kam der Rettungshubschrauber, und ein Kommentator im Fernsehen sagte, glaube ich, sogar: Die Chancen für Jens Voigt, den nächsten Morgen zu erleben, lägen bei 50 Prozent. Die Kinder erlebten das am Fernseher und fragten meine Frau: ‚Stirbt Papa jetzt?‘“