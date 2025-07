Ein "Ja" in Paris: Simmons geht nach Tour-Finale auf die Knie

Anschließend nahm Simmons seine Bald-Ehefrau in den Arm und steckte ihr den Ring an den Finger, wie auf einem Video des US-Fernsehsenders NBC Sports in den Sozialen Medien zu sehen ist. "Ich habe die Tour auf die bestmögliche Weise beendet. Ich glaube nicht, dass irgendetwas das jemals übertreffen kann", sagte der 24-jährige Simmons später am Eurosport-Mikrofon.